Threads of Time annonsert på Xbox Tokyo Game Show-sendingen: Tidsreisende JRPG med utsøkt HD-2D-grafikk

Fans av HD-2D-spill, gled dere! Et nytt, nydelig spill har blitt annonsert (eller, bedre sagt, har dukket opp igjen) under Tokyo Game Show 2024 Xbox Broadcast.

Spillet ble først annonsert i slutten av 2021, og nå er det bekreftet for Steam- og Xbox-konsoller. Det ble tidligere bekreftet for Switch. Du kan se den siste traileren her.

HQ

Spillet er utviklet av indie-studioet Riyo Games. Spillet er inspirert av JRPG-klassikere som Secret of Mana, Chrono Trigger og Final Fantasy, og bruker Unreal Engine 5 til å gjengi nydelig pikselkunst med moderne HD-lys- og refleksjonseffekter i stil med Team Asano-spillene (Octopath Traveler, Bravely Default II og nyinnspillingene av Dragon Quest 1-3).

Faktisk ligner det på et av dem, Live a Live, ettersom det vil være et tidsreiseeventyr satt i forskjellige perioder som dinosauralderen (du kan ri på dinosaurer, yay!), middelalderen eller den fjerne fremtiden. Til og med en apokalyptisk en...

Retrografikken og de turbaserte kampene vil bli fremhevet av moderne grafikk og dynamiske kamper. Threads of Time har ingen lanseringsdato, men det kan ende opp med å bli et uunnværlig spill for JRPG-fans. Det er i hvert fall et av de flotteste.