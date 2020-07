Thronebreaker: The Witcher Tales er nå tilgjengelig på iOS

Du ser på Annonser

Mens Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt og Gwent: The Witcher Card Game er spillene de fleste tenker på når de hører navnet CD Projekt Red, er dette fenomenale top-down singleplayer-rollespillet også en del av utviklerens arsenal.

Thronebreaker: The Witcher Tales har vært tilgjengelig på PC og konsollene, men nå blir det også mulig for mobilgamerne å sjekke ut spillet, om de har en iOS-enhet. Sjekk ut den nye traileren for mobilversjonen nedenfor, og om du er interessert i spillet får du en snarvei til App Store her.