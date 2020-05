Throwback Challenge 2020 er i full gang i Pokémon GO

Terje tok jobben med å anmelde det største sensasjonsspillet vi har sett i nyere tid, kanskje noen sinne. Men er egentlig Pokémon Go så bra som populariteten antyder?

Pokémon Go blir e-sport den 31 juli 2019 klokken 09 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Det er ikke noe nytt med Pokémonverdensmesterskap, men vi har nettopp funnet ut at det kommer et Pokémon Go Invitational-event den 16. august, som vil se trenere kjempe...