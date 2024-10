Thrustmaster lanserer Heart Controller som er sikret mot drifting

HQ

Problemet med såkalt "stick drift" har vært mye omtalt i løpet av denne generasjonen, noe som betyr at figurene beveger seg av seg selv uten at du vifter med den analoge spaken.

Tilbehørsprodusenten Thrustmaster hevder nå å ha en løsning på dette problemet med en ny premiumkontroller for Xbox (fungerer også for PC) som de kaller Heart Controller. Heart er et akronym som i dette tilfellet står for "HallEffect AccuRate Technology", der Thrustmaster sier at deres 15 års ekspertise innen Hall-effekt-teknologi i deres flysimulator-joysticks gjør at de har en god løsning:

"På tradisjonelle gamepads slites potensiometerteknologien over tid, noe som fører til tap av presisjon og forårsaker avdrift. Med H.E.A.R.T. måles posisjonen uten mekanisk friksjon, noe som eliminerer avdrift fullstendig. Resultatet er at gamepad-en beholder sin opprinnelige presisjon som den aller første dagen."

Blant alle detaljene i kontrolleren finner vi også knapper med mekaniske brytere som hevdes å være 64% raskere enn standardvarianter, solid støtte for LED-belysning, samt 0,01 graders følsomhet for bevegelser av den analoge pinnen.

Hvis dette høres interessant ut, kan du bestille Heart Controller direkte fra Thrustmaster på denne lenken for $ 99, men den er også tilgjengelig fra velassorterte spillbutikker.