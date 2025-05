Thunderbolts* hadde opprinnelig John Walker som skurk

HQ

I et tidligere utkast til manuset til Thunderbolts* (eller The New Avengers) hadde filmen en helt annen skurk enn Sentry eller The Void. I stedet ville John Walker AKA US Agent ha trådt inn som antagonist.

Ifølge manusforfatter Eric Pearson, som snakket med Comicbook.com, ville Walker ha vært lik Thaddeus Ross i Captain America: Brave New World, ettersom hans supersoldat-serum ville ha gjort ham til en hulk-bombe.

"Det finnes et par versjoner der en del av Valentinas manipulering av dem, for John Walkers vedkommende, var at hun overbeviste ham om at supersoldat-serumet hans ble dårligere og at han trengte oppdateringer", sa Pearson. "Han trengte månedlige sprøyter. Det hun faktisk gjorde, var å implantere en Hulk-bombe, eller jeg tror til og med hun kalte dem en bombe, som er en veldig obskur figur fra tegneseriene. Men hvis hun trengte å skape en hendelse, kunne hun utløse den, slik at han ble til et stort monster. Det var fint, men det fungerte ikke på samme måte."

Pearson fant ut at Walkers skurkebue rett og slett ikke skapte den samme emosjonelle virkningen som han ønsket, og derfor tok han i bruk Sentry og The Void, som symboliserte det gode og det onde. "Jeg tenkte: 'Hva om det ikke er så vagt, men mer preget av selvtillit og heroiske ambisjoner kontra depresjon og selvforakt og isolasjon og ensomhet? Det er alle våre karakterers reiser samlet i én skurk, én person, som kan være deres antagonist. Det ga alt vi ønsket oss," forklarer han.

Thunderbolts* er ute på kino nå.