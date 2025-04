Thunderbolts* Regissøren ville ha med Man-Thing på laget

HQ

Marvels Thunderbolts* har stort sett et team bestående av normale mennesker, men det var ikke alltid planen. Regissør Jake Schreier hadde håpet på å få med et monstrum på laget. Han ville nemlig at Man-Thing skulle gjøre sin MCU-debut i Thunderbolts*.

I den siste utgaven av SFX (via GamesRadar) erkjente Schreier at Man-Thing til slutt ble tatt av et annet team, da han dukket opp i Werewolf by Night-spesialen på Disney+ i 2022.

"Det hele fungerte til det beste," sa Schreier. Han fortsatte med å forklare hvordan han valgte teamet til Thunderbolts*, og sa at det ikke bare handlet om å finne skurker som kunne bli gode. "Det handlet om å se gjennom MCU og ikke bare finne skurker som kunne bli gode, men karakterer som eksisterer mer på det moralsk grå planet eller som potensielt var bestemt for noe annet, men så gikk noe galt", sa han.

Thunderbolts* MCU kommer på kino 2. mai.