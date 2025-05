Thunderbolts* skuespillerne avslører filmens virkelige tittel

HQ

Hvis du har klødd deg i hodet om asterisken og dens betydning i Thunderbolts*, trenger du ikke bekymre deg lenger, ettersom Marvel og filmens skuespillere har avslørt filmens faktiske tittel, som er The New Avengers.

Dette er noe alle som så filmen i helgen vil ha visst, men nå er det offisielt, og vi kan legge bort den gamle Thunderbolts* tittelen. Det blir interessant å se om filmen vil beholde denne The New Avengers-tittelen når den går mot en digital utgivelse, ettersom mye av markedsføringen ble gjort under tittelen Thunderbolts*.

Dette er kanskje en liten spoiler for noen som ikke fikk sett The New Avengers i premierehelgen, men for de som gjorde det, og så etterscenene, er det lett å forstå hvorfor filmens navn ble endret. Ryktet ville uansett ha kommet ut, og det ser ut til at Marvel bare følger med på trendene.

Hva synes du om Thunderbolts* nye tittel?