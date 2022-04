Thunderful slipper gigantiske monstre, romskip og ubeskrivelige grusomheter til PC og konsoller

Svenske Thunderful Games har presentert de tre kommende spillene de slipper i år i samarbeid med Headup Games, Digital Kingdom, Carry Castle og Goody Gameworks. Disse titlene er Source of Madness (et skrekkfylt roguelite-eventyr), Gigapocalypse (et spill i retrostil der du ødelegger byer med gigantiske monstre) og Swordship (et romeventyr uten skyting).

Source of Madness





Lansering: 11. mai



Format: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Switch



Fordyp deg i denne alternative virkeligheten styrt av kosmiske enheter der verden endres tilfeldig og nye skapninger dukker opp hver dag. For å bekjempe dem bruker du en rekke trylleformler som du låser opp ved hjelp av fiendenes blod. Men pass på, hver gang du dør blir verden regenerert og alt utstyret ditt går tapt.

Gigapocalypse





Lansering: 2. juni



Format: PlayStation 4, Xbox One og Switch



Spillere kan velge mellom ni forskjellige gigantiske monstre, eller "Gigas", og forårsake sin egen monsterapokalypse. I hver spillerunde må du prøve å komme så langt som mulig for å beseire en boss og få så mange poeng som mulig. Ta vare på monstrene dine via minispill i Tamagotchi-stil og dekorer husene deres med gjenstander som påvirker styrken din i spillet.

Swordship





Lansering: september



Format: PlayStation, Xbox, Switch og PC



Swordship er et slags motsatt shoot 'em up der hovedmålet ditt er å unngå å bli skutt. Det foregår i en post-apokalyptisk verden og du må stjele ting fra andre romskip for å overleve, men det er en stor hake - du kan ikke skyte selv. Bruk omgivelsene, fiendens skip eller været til å forsvare deg selv og bekjempe fiendene dine.