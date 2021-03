Ti lekre nye skjermbilder fra The Ascent

Du ser på Annonser

Et av de mange spillene som ble vist fram under Microsofts indiesending forrige uke var Neon Giants kommende co-op-rollespill The Ascent. Handlingen i det er satt til en hardkokt science fiction-verden og spillet imponerer med bra design og øye for detaljer, og tilbyr også interessante områder å utforske.

Nå har vi fått hele ti nye skjermbilder fra spillet, som lanseres i løpet av året til PC og Xbox-konsollene. Det slippes også rett på Xbox Game Pass. Sjekk ut alle de lekre skjermbildene nedenfor.