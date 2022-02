HQ

Det var mildt sagt overraskende å se Obsidian Entertainment, kjent for sine gigantiske RPG-spill, avsløre Grounded, et multiplayer-orientert prosjekt som raskt fikk vind i seilene. Selv om utvikleren fortsatt jobber på spillet, og stadig tilføyer innhold og feilrettinger, så har mange millioner allerede spilt det.

I en ny video, som du kan se nedenfor, avslører Obsidian at ti millioner har spilt Grounded. De avslører dessuten at de faktisk begynner å bli klare for å lansere spillet i en såkalt "1.0"-versjon, som betyr at det ikke lenger vil betraktes som Early Access.

Presis hvordan det vil se ut, og hvilke fordeler og ekstrainnhold som kommer da vites foreløpig ikke.