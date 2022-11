Ti millioner plukket opp Warhammer: Vermintide 2 mens det var gratis

HQ

For noen dager siden avsluttet Fatshark sin "7 Years of Tide"-feiring, der de markerte syv år med sine "Tide"-spill (Vermintide og Darktide). Som en del av feiringen tilbød den svenske utvikleren faktisk Warhammer: Vermintide 2 til Steam-spillere helt gratis i noen dager, og det ser ut til at initiativet har gått veldig, veldig bra.

For i et nytt blogginnlegg på Steam har utvikleren annonsert at hele ti millioner spillere sikret seg et eksemplar av Vermintide 2 i løpet av perioden, noe som til og med fikk spillet til å klatre høyt på Steams lister og vokste fra et par tusen daglige spillere til en topp på over 100 000 i tilbudsperioden.

Faktisk viser SteamDB at Vermintide 2 til og med overgikk sin egen salgsrekord på Steam i løpet av den lille perioden. Plukket du det opp selv?