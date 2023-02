Ti ting du bør vite om Sea of Thieves før du setter seil

HQ

Sea of Thieves er fortsatt et enormt populært eventyr som har eksistert siden 2018. Mye nytt innhold har blitt lagt til med jevne mellomrom, og for nye pirat wannabees og ol 'skjørbuk sjøhunder som ikke har seilt på Rares digitale hav på en stund - det er mye å lære.

Rare har nå bestemt seg for å hjelpe deg med dette, og i en ny video med den selvforklarende tittelen Top 10 Things You Need to Know in 2023, forteller de deg nettopp det; ti ting du trenger å vite før du hever ankeret og setter seil på jakt etter skatter.

Sjekk det ut nedenfor, og vi håper du har en fremtid med mye gull foran deg.