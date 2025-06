Tidenes sprøeste semifinale mellom Spania og Tyskland, med fem mål i ekstraomgangene

HQ

UEFA U-19-semifinalen mellom Spania og Tyskland mandag ettermiddag bød på en av de mest ekstraordinære fotballkampene du kan se. En 6-5-seier til de regjerende mesterne, Spania, med åtte av de elleve målene scoret etter 90 minutter, med stadige lederskifter og til og med en strafferedning, et OL-mål og et selvmål i det 90+9. minutt.

Tyskland tok ledelsen, og etter 90 minutter sto det 1-2 i tysk favør (mål av Moerstedt i det 28. minutt og Said El Mala i det 78. minutt, mot det første av etter hvert fire mål av Pablo García i det 61. minutt, et olympisk mål fra hjørneflagget). Deretter scoret García, Betis-spilleren, to ganger på overtid, 90+1 og 90+5, til 3-2... før en scoring av Andrés Cuenca i det 99. minutt fremtvang ekstraomganger.

Spania tok ledelsen igjen (Marqués Morera, 97.), før Moerstedt fullførte et hat-trick på tre minutter (104., 107.). Men Spania svarte raskt, med to nettkjenninger i det 113. minutt (Jan Virgili) og til slutt Pablo García igjen, i det 119. minutt, da han scoret sitt fjerde mål i kampen.

Med denne bemerkelsesverdige seieren møter Spania Nederland, som slo Romania 3-1, i finalen 26. juni kl. 20:00 BST, 21:00 CEST.