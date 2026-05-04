Tidlig konseptkunst for Sonic Adventure avslørt

Da Mega Drive endelig ble pensjonert og erstattet av Sega Saturn i slutten av 1994, forventet de fleste at et nytt Sonic-plattformspill skulle lede den nye konsollen inn i fremtiden. Men... det kom aldri noe slikt (sammenlign dette med en Nintendo-konsoll uten et Mario-eventyr for å forstå hvor merkelig dette virket), selv om en høyt profilert undersøkelse fra 1992 viste at Sonic var mer populær blant barn enn både Mario og Mikke Mus i USA.

Det var ikke før Dreamcast i 1998 at Sonic ble sluppet løs i et nytt eventyr, nærmere bestemt i Sonic Adventure. Men man kan mistenke at det gikk gjennom flere revisjoner, og begynte sin reise som en potensiell Sega Saturn-tittel. Uansett har den offisielle Sonic-kontoen på Bluesky delt tidlig konseptkunst fra Sonic Adventure.

De viser et Sonic-spill som kunne ha sett ganske annerledes ut, inkludert figurer som ligner mer på Dr. Robotniks design enn de mer "normale" menneskene vi møtte i spillet, samt en tidlig versjon av det vi antar er Mystic Ruins. Det ser også ut til at Sonic selv opprinnelig var ment å ha et design som lignet mer på hvordan han så ut i Mega Drive-tiden.







