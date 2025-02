Tidlige Nintendo Switch 2-enheter skal ha blitt solgt for 40 000 dollar på det kinesiske svartebørsmarkedet

HQ

Til tross for at Nintendo knapt nok har annonsert Switch 2 offisielt, selges konsollen nå på det kinesiske svartebørsmarkedet for svimlende summer. Ifølge rapporter er enkelte personer villige til å betale opptil 427 000 kroner for konsollen, noe som har satt i gang spekulasjoner om hvorvidt den faktisk har lekket ut et sted i den kinesiske produksjons- og distribusjonskjeden.

Med tanke på de mange lekkasjene som allerede har rammet Switch 2, og sannsynligheten for at konsollen er i en mer eller mindre komplett tilstand nå, er dette ikke helt usannsynlig. Så langt har Nintendo ikke kommentert hendelsen.