Tidligere Bioshock-designer ønsker at neste Bioshock går i en annen retning

Nylig ble det endelig offentliggjort at 2K Games har formet et nytt studio, ved navn Cloud Chamber, som for øyeblikket jobber på Bioshock 4, eller hva enn det ender med å hete. Det er ikke lett å skulle fortsette en så ikonisk serie, så derfor spurte et medie en tidligere designer om hva han ønsker å se.

Og overraskende svarte Jordon Thomas, som har jobbet som forfatter, designer og regissør på de tre tidligere spillene, at han ønsker at studioet får friheten til å gå nye veier. Han sa følgende til VGC:

"I hope they cast off the chains of the past, that they feel as unbound as possible. That is what I'd hope the series [is] known for: taking you to places you didn't expect, thematically and physically."

Så han håper visst ikke at vi vender tilbake til hverken Rapture eller Columbia - hva håper du?