Tidligere Bioware-sjef forklarer hvorfor han mener The Witcher 3 er bedre enn Dragon Age: Inquisition

De fleste mener at Dragon Age-serien var på toppen med sitt første kapittel, men Dragon Age: Inquisition fikk også ganske gode anmeldelser. Men det var tydeligvis virkelig ikke et lett spill å utvikle, og nå forklarer en av de tidligere Bioware-sjefene hvorfor spillet nådde sitt fulle potensial, og hvorfor han mener The Witcher 3: Wild Hunt er bedre.

I et intervju med USA Today forklarer tidligere General Manager Aaryn Flyn at det blant annet skyldes at de var tvunget til å lansere spillet på PS3 og Xbox 360 samtidig som PS4 og Xbox One:

"That crushed so much ambition because we didn't have the team size or the time to differentiate those things, truly. So you had to kind of develop the lowest common denominator, and as that came in, that certainly beat out some expectations and ambitions we had for certain fun features in gameplay. In contrast, CD Projekt didn't do that with The Witcher 3, a few months later, and I think their game was better for it."

Flynn avslørte dessuten at det var EA som bestemte at spillet skulle utgis på både den nye og den utgående konsollgenerasjonen.

