Tidligere brukerikoner blir tilgjengelige igjen på Nintendo Switch Online

Hvis du tidligere har gått glipp av et fint brukerikon for Switch-profilen din, kan du nå være heldig å få det likevel. Tidligere ikoner vil nemlig rotere daglig på Nintendo Switch Online. Derfor har du nå sjansen til å gjøre profilen din finere med ikoner fra spill som The Legend of Zelda, Pokémon, Xenoblade Chronicles og Super Mario. Hvis du finner noe du liker, kan de kjøpe det for opptjente Platinum-poeng (som du får ved å gjøre daglige oppdrag på Nintendo Switch Online).