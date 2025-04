Tidligere Concord-utvikler forsvarer seg Marathon

HQ

I helgen inviterte Bungie endelig oss spillere til å ta en nærmere titt på Marathon, deres kommende blockbuster som lover en ny vri på PvPvE-sjangeren. Men showet satte neppe verden i brann, og mye kritikk har blitt rettet mot spillet, Bungie og Sony for å fortsette å fortsette med GAAS-satsingen. Noen har til og med gått så langt som å kalle Marathon Concord 2.0.

Men ikke alle er negative, og en av dem som nå tar Bungie og Marathon i forsvar er utvikleren "MrSpug", som tidligere jobbet med det mislykkede Concord.

"Jeg berømmer dem for å ta en sjanse, prøve noe som er fremmed for dem, som ikke er bevist eller garantert å lykkes. Det krever mye mot"

Han uttrykte frustrasjon over at spillerne forhåndsdømmer Marathon før det i det hele tatt er utgitt og de har hatt muligheten til å spille det.

"Å kalle dette spillet en fiasko før det i det hele tatt er ute, er helt vilt for meg"

MrSpug påpekte også at det krever mot å prøve noe nytt og uprøvd, og at det er urettferdig å fordømme Marathon på denne måten. Han understreket også at Marathon er forskjellig fra Concord, og at Bungie fortjener muligheten til å gjøre sine egne ting.

Er du enig i det Concord-utvikleren sier. Dømmer folk Marathon for raskt?