Tidligere GTA-utvikler hevder at Rockstar ba ham legge ned bloggen sin

I dagens spillverden er spillerne ofte bedre kjent med utviklingsprosessen enn de var for rundt ti år siden. I dag vet vi hvor langt et spill er kommet, noe utviklerne selv ofte informerer oss om, og vi vet hvor lang tid det tar å lage spill. Et selskap som imidlertid har beholdt en viss mystikk, er Rockstar.

Bortsett fra den åpenbare Grand Theft Auto VI-lekkasjen vet vi ingenting om hva Rockstar holder på med, og selskapet vil gjerne at det skal forbli slik. Det sier en tidligere Grand Theft Auto-utvikler, som hevder at Rockstar ba ham om å fjerne innlegg som handlet om forlatte Rockstar-titler.

"Jeg fikk en e-post fra Rockstar North", skriver Obbe Vermeij, som jobbet hos Rockstar frem til 2009. "Noen av OG-ene der er tydeligvis opprørt over bloggen min. Jeg trodde virkelig ikke at noen ville ha noe imot at jeg snakket om 20 år gamle spill, men jeg tok feil. Det er noe med at jeg ødelegger Rockstar-mystikken, eller noe sånt. Uansett, denne bloggen er ikke viktig nok for meg til å irritere mine tidligere kolleger i Edinburgh, så jeg legger den ned. Jeg skal kanskje bare legge igjen noen artikler med anekdoter som ikke berører andre enn meg selv."

I de slettede meldngene sine snakket Vermeij mye om det kansellerte Rockstar-spillet kjent som Agent. "Spillet skulle foregå på 70-tallet, være mer lineært enn GTA med en rekke steder", hevdet han. "Det var en fransk middelhavsby, et sveitsisk skisted, Kairo og på slutten skulle det være en stor skuddveksling med lasere i verdensrommet."

Det ble imidlertid skrinlagt, og teamene gikk rett på GTA IV i stedet.