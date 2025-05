Tidligere PlayStation-sjef sier $ 70 og $ 80-spill er en "stjele"

HQ

Tidligere Sony Interactive Entertainment-sjef Shuehei Yoshida har tråkket inn i det grumsete vannet i samtalene rundt $ 80-spill. Når vi ser mot fremtiden for spill, ser det ut til at kostnadene kommer til å øke, og likevel mener Yoshida at vi fortsatt vil få valuta for pengene våre fra disse dyre opplevelsene.

I en samtale med Critical Hits på Gamescom LATAM (via GamesRadar) understreket Yoshida først at han ikke mener at alle spill bør ha samme prisnivå. "Hvert spill har forskjellig verdi, eller størrelsen på budsjettet. Jeg mener det er helt opp til utgiveren - eller utviklere som utgir selv - å bestemme prisen på produktet sitt i forhold til den verdien de mener de bringer inn," sa han.

Men for spillene som er verdt prisen, ser han 70 og 80 dollar som rimelige prispunkter. "Når det gjelder den faktiske prisen på 70 eller 80 dollar, for virkelig gode spill, tror jeg det fortsatt vil være et røverkjøp når det gjelder mengden underholdning som toppspillene, spill av topp kvalitet, gir folk sammenlignet med andre former for underholdning," fortsatte han. "Så lenge folk velger med omhu hvordan de bruker pengene sine, tror jeg ikke de bør klage."

Folks største frykt rundt 80-dollarsspill stammer ofte fra ideen om at dette vil være grunnlinjen fremover, noe som i en perfekt verden ikke ville være tilfelle, i hvert fall ikke ifølge Yoshida. Men med store navn som Microsoft og Nintendo som satser på $80 for sine største utgivelser i fremtiden, virker det som om det bare er et spørsmål om tid før flere selskaper følger etter.