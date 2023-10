Tidligere PlayStation-sjef vil ha bedre bevaring av dataspill

HQ

Bevaring av dataspill har blitt et hett tema de siste årene. I takt med at spillene vokser og utvikler seg, blir mange av oss mer oppmerksomme på de flotte spillene vi kan komme til å etterlate oss.

Det er viktig at de ikke bare blir liggende og råtne, noe Shawn Layden nylig snakket om i podcasten Lan Parties . Layden er tidligere styreformann i Sony Interactive Entertainment World Studios, det som skulle bli PlayStation Studios, og har hatt stor innflytelse på utformingen av det moderne PlayStation-landskapet.

"Bevaring er viktig", sa Layden. sa Layden. "Jeg håper at flere i bransjen, i hvert fall de store aktørene, begynner å innse at de har en forpliktelse og et ansvar. Dette er ikke noe vi lager for å kaste bort. Dette er ting som bør eksistere i lang tid, fordi fremtidige generasjoner vil nyte det på samme måte som vi har gjort, og det er kriminelt at vi ikke gjør mer for å beskytte det."

Synes du at vi bør gjøre mer for å bevare dataspill?