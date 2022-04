Tidligere PlayStation-sjef skulle ønske at Sony satset mer på PS Vita

HQ

Da Sony først annonserte PS Vita virket det som at en revolusjon for håndholdte spill var i ferd med å begynne, men selv om Sony i utgangspunktet brukte ressurser på å lansere store, eksklusive titler fra sine studioer til formatet, var det ikke nok støtte til å sikre et velstående økosystem.

Men ga Sony opp litt for fort? Fans har stilt seg det spørsmålet i mange år, og tidligere PlayStation-sjef Jack Tretton mener faktisk at Sony burde ha støtte maskinen ytterligere.

I et intervju hos Axios sier han følgende:

"There were certainly technologies that I thought were good but just didn't have the level of support they needed. So, you come up with new technology to introduce to the industry and the consumers. But do you have the marketing budget to really drive the message? Do you have the developer support dollars to incent them to develop games to support this initiative? And sometimes you would birth technology and hope that it caught on."

Sony ser ikke ut til å ha noen planer for håndholdt gaming på den måten lenger, selv om de ser ut til å forberede seg på en smarttelefonsatsing.