Tidligere PlayStation-sjef vil ikke at Netflix og Amazon skal gå inn i dataspillbransjen

Den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden mener at spill står overfor flere store trusler, og en av dem er fremveksten av andre store selskaper som Netflix, Amazon, Google med flere som vil ha en del av den lukrative spillkaken.

På GamesIndustry.biz ' Investment Summit snakket Layden om truslene mot spillbransjen: "For det første kan konsolidering være kreativitetens fiende. Jeg tror også at økende kostnader i spillbransjen er en eksistensiell trussel for oss alle. Og inntoget av ikke-endemiske aktører i sektoren - også kjent som 'barbarene ved porten'."

Det ser ut til at Layden ikke er tilhenger av oppkjøp, noe som fremgår av hans første uttalelse. Men så fortsetter han:

"Akkurat nå ser vi at alle de store aktørene sier: 'Å, spill? Det tjener inn milliarder av dollar i året? Jeg vil ha en del av det', og så har vi Google, Netflix, Apple og Amazon som vil ha en del av det og prøver å forstyrre bransjen. Jeg håper at spill blir den første bransjen der vi forstyrrer oss selv. Der det ikke trengs en Google eller Amazon for å snu opp ned på alt. Vi bør være smarte nok til å se disse endringene komme og forberede oss på det."

Hva mener du? Er Netflix en trussel mot spillbransjen?