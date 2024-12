HQ

Russiske medier melder at den russiske fotballspilleren Aleksej Bugajev, 43, har omkommet under krigen i Ukraina. Bugayev, 43 år gammel, ble drept i kamp, og kroppen hans kunne ikke gjenfinnes "på grunn av intense kamper", sa hans tidligere agent.

Bugayev spilte i fem forskjellige klubber mellom 2001 og 2010, den mest kjente er Lokomotiv Moskva, i tillegg til Torpedo Moskva, Tom Tomsk, Khimki og Krasnodar. Han spilte også sju kamper for det russiske landslaget, inkludert to kamper i UEFA Euro 2004, mot vertsnasjonen Portugal og den senere mesteren Hellas.

Han la opp i 2010, 29 år gammel. I løpet av årene som spiller hadde han noen juridiske problemer med narkotikahandel. I 2023 ble han arrestert for narkotikasmugling og dømt til nesten ti års fengsel. Han bestemte seg for å omgjøre straffen ved å gå med på å dra i krig. Rapporter sier at han ble arrestert med 500 gram mefedron, som ligner på amfetamin og katinon.

I en upopulær krig har Putin valgt å lete etter fanger som potensielle militære rekrutter. I tilfellet med denne tidligere fotballspilleren og tidligere narkolangeren har det kostet ham livet. Etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022, utestengte FIFA Russland fra alle turneringer.