Tidligere sørkoreansk president dømt til 30 års fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea

HQ

En sørkoreansk domstol har dømt den tidligere presidenten Yoon Suk Yeol til 30 års fengsel. I 2024 sendte Yoon droner inn i Nord-Korea i et forsøk på å provosere landet og deretter skape et påskudd for å innføre unntakstilstand senere samme år.

Yoon erklærte unntakstilstand den 3. desember 2024, og hevdet at han beskyttet Sør-Korea mot «statsfiendtlige» krefter som sympatiserte med Nord-Korea. Som BBC rapporterer, ble det til slutt avslørt at Yoon erklærte unntakstilstand for å unngå innenriksuro, og han trakk deretter tilbake ordren på grunn av massiv offentlig opprør.

Yoon ble stilt for riksrett for denne handlingen, og soner for tiden en fengselsstraff etter å ha blitt dømt til livstid for opprør. Nå har Seoul tingrett bekreftet at Yoon er funnet skyldig i forræderi og maktmisbruk, sammen med forsvarsministeren Kim Yong-hyun. Yoon er dømt til 30 år, mens Yeo fikk 15 år. Den tidligere sjefen for Drone Operations Commands, Kim Yong-dae, har fått en fem års betinget dom og tre år i fengsel.

Retten uttalte «de tiltalte brukte en militæroperasjon som påskudd for å fremprovosere Nord-Korea med det formål å skape en unntakstilstand.»

Yoon har også fått fem års fengsel for maktmisbruk og for å ha hindret sin egen arrestasjon.