Tidligere The Simpsons-showrunner avslører en slettet favorittscene

The Simpsons er full av gode klipp, spesielt i de tidligere sesongene, men ikke alle morsomme øyeblikk finner veien til en episode. Nylig har et slettet klipp fra sesong 8-episoden "Brother From Another Series" gått sin seiersgang på sosiale medier.

HQ

I episoden avsløres det at Sideshow Bobs bror Cecil prøver å gi Bob skylden for underslag. Cecil blir avslørt av Bart, som har holdt øye med Sideshow Bob siden han ble løslatt fra fengselet. De to krangler om Springfield-dammen, og i den originale episoden renner en koffert full av penger ut i elven.

I det slettede klippet faller imidlertid pengene ned på Hans Moleman, The Simpsons-karakteren som kanskje er den som har mest uflaks (bortsett fra Gill). Moleman retter deretter en pistol mot himmelen og ber Gud om å slippe ut resten av pengene.

Det er en flott gag som viser oss en annen side av Moleman, og den tidligere Simpsons-showrunneren Josh Weinstein uttalte at det var hans favorittscene som måtte strykes av tidshensyn. "Det er ikke uvanlig å kutte scener du liker av tidshensyn, men dette er kanskje min #1 jeg-ønsker-vi-ikke-hadde-kuttet-dette-scenen," skrev han.

Hva er din favorittscene fra The Simpsons?