HQ

Valeriy Zaluzhnyi, Ukrainas tidligere hærsjef og nåværende ambassadør i Storbritannia, har inntatt en fast holdning mot USA, og hevder at USAs handlinger aktivt ødelegger den eksisterende verdensordenen (via Reuters).

I en tale ved Chatham House i London kritiserte Zaluzhnyi, som ledet Ukrainas forsvar i de første årene av Russlands fullskala invasjon, Washington for å undergrave samholdet i den vestlige verden.

Han pekte på USAs president Donald Trumps frysing av militær bistand og etterretningsdeling med Kiev, som han så på som en taktikk for å presse frem fredsforhandlinger med Russland på Ukrainas bekostning.

Til tross for at USA er en viktig alliert i kampen mot Russland, hevdet Zaluzhnyi at USA har gjort farlige grep som kan endre den globale balansen, sammen med motstandere som Russland.

Den tidligere generalen, som fortsatt er svært populær i Ukraina, advarte om at Ukraina ikke bør behandles som et forhandlingskort, og at landet fortjener sikkerhetsgarantier i sin videre kamp for suverenitet.