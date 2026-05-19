Tidligere Valve- og Half-Life 2-forfatter sier at å skrive Half-Life 3 ville være et "mareritt"

For mange spillere og spillutviklere høres det sannsynligvis ut som et drømmeprosjekt å jobbe med Half-Life 3. Det er et av tidenes mest etterlengtede spill, og du kan være med på å gi det liv. Chet Faliszek er imidlertid ikke en av disse utviklerne, ettersom den tidligere Valve-forfatteren forklarte at det å håndtere den dype historien, som er utviklet gjennom flere tiår, høres ut som hans personlige idé om helvete.

"Når folk spør meg: "Å, mann, skulle du ikke ønske du kunne? Nei! Nei, jeg vil nesten aldri røre noe som allerede har en slags historie, eller en slags forhistorie, ikke engang som Left 4 Dead eller noe sånt. Jeg vil ikke røre noe gammelt. Jeg trenger ikke å ha folk som husker ting bedre enn meg som kjefter på meg om å endre en historie fra 50 år tilbake på dette tidspunktet," forklarte Faliszek i en video fanget av PC Gamer.

Faliszek sa at han er mye mindre interessert i ideen om store verdener og mange år med historie enn andre forfattere. I Half-Life 2 skal alle manusforfatterne ha satt sammen historien om spillet og verdenen, slik at de alle skulle være på samme side. Denne erfaringen fikk Faliszek til å innse hva han ville gå inn i hvis han jobbet med Half-Life igjen. "Enhver oppfølger er for meg bare et katastrofemareritt som jeg aldri vil gjøre. Så jeg kommer ikke til å gjøre det," sa han.

"Jeg vil ikke røre [Half-Life 3] med en tre meter lang stav. Eller en gravitasjonspistol som skiller meg fra den tre meter lange stangen. Jeg ville ikke gjort det med en tre meter høy stolpe. Jeg ville ikke gjort det med hundens armer", avslutter Faliszek. Utfordringen med å få alt riktig er en utfordring Valve har slitt med i årevis, og det er grunnen til at de ikke har klart å gi ut spillet så lenge. Vel, det og de tjener fortsatt tonnevis på CS-skins og Dota 2.