Tidligere verdensener Garbiñe Muguruza blir medregissør for Mutua Madrid Open sammen med Feliciano López

HQ

Den tidligere verdenseneren i tennis Garbiñe Muguruza, vinner av 10 WTA-titler, inkludert Roland Garros 2016 og Wimledon 2017, som trakk seg fra profesjonell tennis i 2024, har blitt utnevnt til meddirektør for Mutua Madrid Open, Masters 1000-turneringen til både ATP og WTA, som har blitt arrangert årlig siden 2022 i Madrid om våren.

Muguruza skal lede turneringen sammen med Feliciano López, en annen tidligere tennisspiller som la opp i 2023, men som har ledet turneringen siden 2019. "Systemet med to direktører, som ikke brukes i noe annet arrangement i ATP- eller WTA-kretsene, befester Madrid som en standardbærer for innovasjon, lederskap, mangfold og fremtidsrettet tenkning", heter det i en uttalelse fra tennisturneringen.

Meddirektørmodellen forventes å "ytterligere forbedre støtten, oppmerksomheten og oppfyllelsen av behovene til spillerne på ATP- og WTA-tourene", og administrerende direktør for Madrid Open, Gerard Tsobanian, sier at dette trekket setter turneringen i front når det gjelder strukturell likestilling: "I mange år har vi gitt like premiepenger til menn og kvinner, og nå gjør vi det samme med vår interne organisasjonsstruktur."

Mutua Madrid Open vil finne sted mellom 20. april og 6. mai 2026, og billettene er allerede i salg.