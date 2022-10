Tidligere VR-eksklusive Jurassic World: Aftermath slippes som Switch-spill

HQ

Jurassic World: Aftermath er et VR-spill laget for Oculus Quest, og det ble først utgitt i 2020 til ganske positive anmeldelser. Nå har imidlertid eventyret blitt redesignet for å være spillbart selv uten et dyrt VR-headset på hodet, og slippes i form av Jurassic World Aftermath Collection på Nintendos hybridkonsoll den 10. november. Denne pakken inkluderer både første og andre del av den spenningsfylte dino-sagaen, som betyr at den komplette opplevelsen er tilgjengelig helt fra start. Her er den offisielle beskrivelsen:

Jurassic World Aftermath Collection is a suspenseful survival adventure. Crash-landing on Isla Nublar after the fall of Jurassic World, you find yourself trapped in a research facility when your mission to recover valuable information goes disastrously wrong. To survive, you'll need to explore and solve puzzles while distracting and evading the three ferocious Velociraptors that stalk your every move.