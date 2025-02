Tidligere WoW-veteran forklarer at de fleste AAA-utviklere ikke ønsker å gå tilbake etter å ha jobbet med AA-spill

HQ

WoW-veteranen Chris Kaleiki, som nå leder sin egen utvikler Notorious Studios og jobber med det han beskriver som en mini-MMO, tror at vi kommer til å se mange flere AA-spill i fremtiden, i stedet for de store AAA-titlene som ofte definerer et spillår.

I en samtale med GamesRadar forklarte Kaleiki også hvordan mange utviklere kan ha mer glede av å bygge en AA-opplevelse enn en AAA-opplevelse. "Det er mindre byråkrati som du må gå gjennom," sa han. "Du føler at du kan hoppe rundt og gjøre flere forskjellige ting i spillet, mens du i AAA er en slags spesialist."

Kaleiki forventer at dette vil føre til at enda større studioer vil diversifisere porteføljen sin med AA- og indietitler. Han legger til at "de fleste AAA-utviklere som har sluttet seg til teamet vårt, ønsker egentlig ikke å gå tilbake til AAA på grunn av noen av disse fordelene. Men som jeg sa, AAA er også morsomt fordi du får jobbe med et stort produkt som mange mennesker vet om. Du jobber på Colosseum."

Vil du helst se flere AA-spill, eller foretrekker du AAA-titler?