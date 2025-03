Tidligere Xbox-sjef: "Jeg oppmuntret konsollkrigene"

HQ

Det har vært noen få populære sjefer for Microsofts Xbox-divisjon, fra Ed Fries til Phil Spencer, men spørsmålet er om noen har vært mer elsket enn tidligere Sega of America-sjef Peter Moore.

Han tok over som president i 2003 etter at det ble tydelig at Xbox ikke hadde klart å bli en seriøs utfordrer til PlayStation 2, og tok med seg det som best kan beskrives som en rockestjerne Sega-holdning. Noe av det første han gjorde, var å trekke ut støpselet og satse på Xbox 360 i stedet. Han utvidet også Microsofts spillutvalg (blant annet med et stort fokus på japanske rollespill) og sørget for at konsollen ble et naturlig hjem for alle de beste versjonene av tredjepartstitler.

Han forlot Microsoft i 2007, men hans fire år regnes ofte som Xboxens beste (kort tid etter droppet Microsoft i stor grad den japanske støtten og fokuserte i stedet på Kinect og noen få franchiser). Xbox 360 fyller faktisk 20 år i år, og Danny Peña's Podcast ønsket å feire det og inviterte Moore til et interessant intervju.

Som vanlig er han ikke redd for å si hva han mener, og innrømmer blant annet at han oppmuntret til den såkalte konsollkrigen mellom PlayStation og Xbox da han ble spurt om det :

"Vi var unge nok til å ha det gøy og gjøre alle de dumme greiene vi gjorde, og alle stuntene. Jeg tror at konsollkrigene, som du sikter til, var sunne og sunne for bransjen. Jeg har sagt det før, vi bare... Jeg oppmuntret til kampen fordi jeg tror spillere elsket å se Xbox mot PlayStation."

Med dette i bakhodet er det kanskje ikke overraskende at Moore synes at spillbransjen i dag er litt kjedeligere når alle er så høflige mot hverandre og spill lanseres over hele linjen. Når vi kommer inn på Microsofts oppkjøp av spillselskaper, sier han :

"Dette er ikke gamle dager med konsollkrigen. Vi slåss mot hverandre og prøver å stjele kunder og markedsandeler og bygge opp tilknytningsgraden, dette er større enn det i økonomisk forstand. Har den mistet litt av den kampviljen som jeg tror bransjen levde av og vokste på? Jeg tror det, ja."

Hva synes du selv om det? Var det en sjarm da fansen kjempet om hvilket format som var best, eksklusive spill ble jaget med nebb og klør, og spillselskapene ikke var redde for å rakke ned på andre?