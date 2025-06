Tidligere Xbox-sjef kritiserer Microsofts hemmelighetsfulle planer

HQ

Tidligere Xbox- og Blizzard -sjef Mike Ybarra tror ikke det er en god idé for Microsoft å forsøke å lansere en håndholdt Xbox-konsoll. I en samtale på sosiale medier uttalte han at det er et ekstremt merkelig trekk, spesielt med tanke på at Microsoft nå ser ut til å fokusere mer på å være en utgiver enn maskinvareprodusent.

På X skrev Ybarra:

"Så mange enheter der ute og med SteamOS på tredjepartsenheter nå, ga ikke noe av dette noen mening for meg annet enn en reaksjon for å fylle et tomrom i en HW-strategi (aka: PR-spill).

Gitt det nye Xbox-fokuset (og lar denne debatten ligge utenfor denne spesielle tråden), gir HW ingen mening. Fokuser på gode spill og bygge lokalsamfunn innenfor dem."

Kort sagt mener Ybarra at spillutvikling bør prioriteres fremfor å prøve å konkurrere i et allerede mettet marked.

Er du uenig med Ybarra, eller mener du at en håndholdt Xbox-konsoll er unødvendig?