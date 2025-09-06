Gamereactor

  Norsk

Sport

Tidspunkt og hvordan du ser US Open-finalene (dame- og herresingler)

US Open-finalene i damesingle (lørdag) og herresingle (søndag).

US Open er satt til å avslutte i den mest forutsigbare seieren. I herresingle møtes Carlos Alcaraz og Jannik Sinner. Til tross for Novak Djokovics anstrengelser for å fortsatt holde seg litt lenger i eliten, og Felix Auger-Aliassimes prisverdige innsats med å slå Sinner i et sett, blir finalen igjen mellom Alcaraz og Sinner, verdens nr. 1 og 2, et skritt eller to over konkurrentene.

Etter semifinaler på fredag er finalen klar, og US Open har bekreftet tidspunktene: den starter kl. 20:00 CET, 19:00 BST søndag 7. september. Det er 14:00 lokal tid i New York, et merkelig tidspunkt å spille kampen på, men praktisk for europeiske fans, spesielt i en kamp som, gitt nivået på de to, til og med kan gå til fire eller fem timer hvis de spiller fire eller fem sett.

Finalen i damesingle mellom Sabalenka og Anisimova

På kvinnesiden vil fansen i New York få et oppgjør mellom Aryna Sabalenka, verdens nummer 1, men vil også kunne støtte sin egen Amanda Anisimova, en stigende stjerne i tennis (den andre Grand Slam-finalen på rad etter Wimbledon), som beseiret fanfavoritten Naomi Osaka i semifinalen.

US Open-finalen i damesingle starter kl. 20:00 CET, 21:00 BST lørdag 6. september.

Slik ser du US Open-finalen

Som med de fleste ATP-turneringene, kan du kun følge US Open-finalen på betalingskanaler. Eurosport er hovedkanalen for mange europeiske markeder, som inkluderer :


  • Albania

  • Belgia

  • Bosnia-Hercegovina

  • Bulgaria

  • Kroatia

  • Kypros

  • Tsjekkia

  • Danmark

  • Estland

  • Finland

  • Frankrike

  • Georgia

  • Hellas

  • Ungarn

  • Island

  • Nederland

  • Norge

  • Polen

  • Portugal

  • Sverige

  • Sveits

  • Tyrkia

  • Ukraina

Andre kanaler inkluderer :

Østerrike: Puls4


  • Italia Sky Sports

  • Storbritannia, Irland: Sky Sports

  • Spania Movistar

