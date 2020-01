Tik Tok vil begynne å utvikle spill i nærmeste fremtid

Applikasjonen Tik Tok fikk for omtrent et år siden stor suksess, og er nå et av verdens største online-samfunn med hundretusenvis av videoklipp som lastes opp hver eneste dag. Her kan det globale publikumet, som primært består av yngre, blant synkronisere bevegelser til musikk, og det har blitt superpopulært.

Men TikTok ønsker å utvide forretningen, og det blir via spillutvikling. Ja, du leste riktig. Som Bloomberg kan rapportere ønsker den kinesiske virksomheten bak Tik Tok (som tidligere het Music.ly), ByteDance, nå å eksperimentere med utviklingen av spill, men hvordan de skal distribueres vites ikke.

Faktisk har de bare sagt at de vil utvikle "hardcore or non-casual games," så vi aner ikke hva vi kan forvente her. Tik Toks spilldivisjon består allerede av over 1000 ansatte, og de jobber på et MMORPG som inneholder "Chinese fantasy elements".