TikTok har 60-minutters skjermtidsbegrensning for under 18 år

HQ

TikTok er alltid i nyhetene av en eller annen grunn i disse dager. Enten det er virkningen det har på unge mennesker eller påstandene om at den kinesiske regjeringen bruker plattformen til å snuse på folk. Den sosiale medieplattformen tar i det minste sikte på et av disse problemene i nær fremtid, som en del av et trekk for å bedre beskytte unge mennesker på plattformen.

Snart vil TikTok ha en automatisk 60-minutters skjermtidsgrense for alle under 18 år. Funksjonen vil bare kunne omgås av de mellom 13-18 år som skriver inn et passord, og for alle under 13 år må en forelder eller verge manuelt forlenge den tiden med ytterligere 30 minutter.

Blogginnlegget som annonserer funksjonen antyder at mens funksjonen automatisk aktiveres, vil den være tilgjengelig for å bli slått av, men hvis noen 18 år eller yngre ender opp med å bruke mer enn 100 minutter om dagen på plattformen, vil de bli oppfordret til å sette en egen skjermtidsbegrensning.

Det vil også bli sendt et ukentlig varsel om skjermtid for TikTok, for i hovedsak å skamme alle for å ha brukt utallige timer på plattformen.

TikTok lover også ytterligere familievennlige funksjoner som disse i fremtiden.