TikTok-produsenten ByteDance ønsker å trekke seg ut av vanlige videospill.

ByteDance, skaperen av TikTok og morselskapet til Nuverse, som er utgiveren av Marvel Snap, har kunngjort at de har planer om å trekke seg ut av den vanlige videospillverdenen.

Ifølge Reuters sies det at ByteDance stopper arbeidet med uutgitte videospill og at de ønsker å selge seg ut av sine allerede lanserte titler, ettersom de ønsker å omstrukturere spillsatsingen for å fokusere utelukkende på casual gaming-tilbud, som TikToks spill.

Til tross for denne ganske massive nyheten, og det faktum at ByteDance spesifikt sier at de ikke har noen planer om å vende tilbake til det globale videospillmarkedet, har Nuverse gått til X for å forsikre fansen om at denne avgjørelsen ikke vil påvirke fremtiden til Marvel Snap.

"Noen av spillerne våre har uttrykt bekymring for de rapporterte strukturelle endringene i Nuverse.

"Vi ønsker å takke dere for deres bekymring og forsikrer dere om at SNAP vil fortsette å fungere og blomstre i fremtiden, uavhengig av eventuelle endringer hos Nuverse!"

Når det gjelder de andre spillene som finnes i ByteDance-porteføljen, er det uklart om fremtiden deres vil være like trygg på nåværende tidspunkt.