Til og med Lil' Sebastian fra Parks and Recreation har sluttet seg til Hollywood-streiken.

Skuespillerne i Parks and Recreation har streiket og aksjonert sammen med en hel rekke andre medlemmer av filmbransjen over hele verden, som en del av WGA- og SAG-AFTRA-streikene. I den forbindelse har Parks and Recreation -teamet blitt observert som en enhet, sammen med det mest kjente medlemmet av TV-serien.

Det stemmer, flytt deg over Amy Poehler og Chris Pratt, for Pawnees største kjendis, Lil' Sebastian, har sluttet seg til streikevaktene. Forfatteren og WGA-medlemmet Jonterri Gadson har filmet miniatyrhesten på X, og vi kan se den paraderende miniatyrhesten i Hollywood og til og med bli avbildet sammen med Parks and Recreation -teamet, inkludert Aubrey Plaza, Adam Scott, Sam Elliott, Ben Schwartz, Retta, Jim O'Heir, Nick Offerman, Alison Becker og en rekke andre.

Se det stjernespekkede bildet med Lil' Sebastian i spissen nedenfor.