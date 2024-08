Til tross for at Borderlands-filmen floppet, har spillene opplevd økt antall spillere

HQ

Borderlands-filmen er en sertifisert flopp. Både når det gjelder kritikeranmeldelser og billettinntekter, har videospillfilmatiseringen bevist at selv i en tid med The Super Mario Bros. Movie, The Last of Us og mer, kan vi fortsatt få en stinker.

Men hvis det er noe positivt å hente fra denne filmens fiasko, er det at den har ført flere mennesker tilbake til Borderlands-spillene. GameSpot gravde ut litt statistikk og fant ut at folk hadde strømmet til Borderlands 3, Borderlands 2, og den opprinnelige Borderlands sammen med Borderlands: The Pre-Sequel også.

Det ser altså ut til at selv med en helt forferdelig film der ute, at Borderlands-serien fortsatt har folk interessert. Vi må bare håpe at det fjerde spillet kan gjenopprette en slags tillit til serien.