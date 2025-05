Til Valhall! Her er alt du må vite om Ragnar Lodbroks inntog i World of Warships

Når du tenker på det, er det kanskje ingen bedre match enn en viking-crossover i Wargamings marinemilitære krigføringsspill World of Warships. Flerspillerspillet vil snart lene seg inn i skandinavisk myte og folklore for å bringe den legendariske krigeren Ragnar Lodbrok til havet, alt i form av en kommandør sammen med et nytt oppdrag. Siden våre nordiske Gamereactor-lesere uten tvil er interessert i hvordan Wargaming bringer denne vikinglegenden til World of Warships, som du kan laste ned og spille i dag ved å klikke her, har vi laget denne nyttige artikkelen ved siden i samarbeid med Wargaming.

Men før vi går inn i de finere detaljene, for de som ikke er klar over hvem Ragnar Lodbrok er, har vi laget et raskt lynkurs om vikingkrigeren. Ragnar er kjent som en av de mest innflytelsesrike nordmennene gjennom tidene, ansett for sine berømte raid over de britiske øyer. Ragnar var kjent som en dansk og svensk konge på 900-tallet, og også en av de store tornene i sidene til de angelsaksiske kongelige i perioden, og ble til slutt et slikt problem at da han til slutt ble tatt til fange, ble det sagt at Aella av Northumbria hadde kastet ham i en slangegrav for å dø. Ragnar ble imidlertid sagt å bli etterfulgt av en rekke legendariske sønner, inkludert Halfdan, Ivar den beinløse og Hubba, og har siden overgått generasjoner og årtusener og blitt et sentralt ansikt i vikinghistorien og et ikon i populærkulturen.

Autentisk norsk raseri

Nå som du vet det grunnleggende om Ragnar og historien hans, hvordan blir den ikoniske vikingen introdusert for World of Warships? Wargaming antok korrekt at krigerens utspekulerte strategier, utholdende besluttsomhet og kampdyktighet ville finne en perfekt match med den moderne representasjonen av de gamle langskipene - hvis de veide hundrevis av tonn og skjøt med massivt, eksplosivt artilleri. Derfor vil Ragnar bli med i det voksende utvalget av kommandører i spillet ved å gjøre det mulig for spillere å skaffe seg en av tre varianter av den berømte vikingen. Det vil være en dansk, en svensk og en norsk versjon av karakteren, der hver versjon har et litt forskjellig utseende, stemmet over med autentisk dialog for best å representere den valgte nasjonaliteten, og bærer et skjold med nasjonens respektive flagg utsmykket.

Autentisk nordisk stil

Mens mange store spill er lokalisert for skandinaviske regioner - ofte gjennom oversatte menyer, undertekster og grensesnitttekst - er det mindre vanlig å høre full voiceover på språk som dansk, svensk eller norsk. De fleste titler holder seg til engelsk lyd på grunn av regionens høye forståelse for språket og kostnadene ved dubbing. Når det er sagt, er full voiceover på innfødte skandinaviske språk en sjelden godbit - så å ha vikingkommandanten som bjeffer ordrer på skikkelig norsk eller dansk kan være en ekte glede og legge til et ekstra lag med fordypning og moro.

For å sikre en autentisk følelse, har Wargaming hentet inn tre lokale stemmeskuespillere for å låne talentene sine til Ragnar i spillet. Hver versjon vil være i stand til å kommunisere med over 250 linjer med innspilt dialog som ser at Ragnar snakker som du forventer av en nordmann fra 900-tallet. Mellom å rope "Ro, rad, ro" når fartøyet ditt er i full fart eller brøl om Valkyries og den legendariske verdensslangen Jörmungandr når du kommenterer luftfly og nedsenkede torpedoer.

Ragnar ved roret

Du lurer kanskje på hvordan du kan få tak i Ragnar i World of Warships? Viking-sjefen vil være tilgjengelig for alle spillere, og folk som kommer til spillet for første gang kan låse ham opp ved å gå til den spesifikke hendelsessiden . For mer erfarne sjøulver vil Ragnar kunne låses opp ved å fullføre et tidsbegrenset kampoppdrag. Frykt ikke, dette vil ikke kreve for mye innsats å krysse av, siden det stort sett er å overvinne forskjellige oppgaver når du er i kamper, for eksempel å vinne seks kamper i løpet av begivenhetsperioden. Alle som fullfører dette oppdraget vil kunne velge en av de tre versjonene av Ragnar å legge til samlingen deres med seks aktuelle ferdighetspoeng å bruke på ham, med nye kapteiner som kommer fra den nevnte siden som kan tjene 200 dubloner, 1 million kreditter og 7 dager med Premium-kontotid også.

Som du kan se, vil du ikke gå glipp av denne sjansen til å legge Ragnar Lodbrok til samlingen din som en World of Warships-sjef. Selv om det ikke er noen faste planer om å utvide Viking-representasjonen i spillet er det alltid sjansen for at flere skandinaviske legender til slutt debuterer i sjøkrigstittelen, kanskje til og med noen av Ragnars berømte sønner...

Mens du snart vil kunne låse opp Ragnar Lodbrok i World of Warships, kan fans også besøke Nordic Game-festivalen i Malmö, Sverige fra 21. til 23. mai, hvor de kan få en tidlig titt på de tre sjefsalternativene i aksjon, sammen med eksklusive gaver og overraskelser på World of Warships sin dedikerte stand.

Når det gjelder gaver, kan du ha sjansen til å vinne en World of Warships Ragnar Lodbrok T-skjorte ved å delta i vår konkurranse med Wargaming. Sørg for å se nedenfor for å finne ut mer informasjon om hvordan du kan delta og være med på å vinne!