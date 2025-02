Tilbake til fremtiden 4 blir aldri noe av, ifølge manusforfatter

Det er ikke akkurat noe nytt at Amazon har røpet kommende spill før de egentlig skulle, så da en ny utgave av Telltale Games' Back to the Future-serie dukket opp på...

Nyversjonen av Telltales Back to the Future satt til oktober

den 20 august 2015 klokken 12:07 NYHET. Skrevet av Magnus Groth-Andersen

Med tanke på hvor mange spillserier Telltale Games har jobbet med de siste årene (The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Game of Thrones - A...