Tilbake til fremtiden-forfatteren om når vi får en fjerde film: "Aldri!"

Mange har skreket etter et nytt kapittel i Back to the Future -serien, til tross for at dette aldri har blitt realisert i løpet av de 35 årene som har gått siden den tredje delen hadde kinopremiere. Fans håper fortsatt, og manusforfatter Bob Gale fortsetter å drepe det håpet med klare meldinger om at han ikke kommer til å lage et manus til en fjerde film eller en prequel.

I et nylig intervju med People, bekrefter Gale nok en gang denne holdningen og sier at han "aldri" kommer til å lage en fjerde film eller en prequel fordi serien/trilogien er "fin som den er" og "perfekt nok".

I sin helhet, forklarer Gale: "Jeg mener, det er som om de vet at i hvert eneste intervju sier folk: 'Å Bob, når kommer det en Tilbake til fremtiden 4? Aldri. 'Når kommer det en prequel?' Aldri. "Når kommer det en spinoff? Aldri. Den er helt fin som den er. Den er ikke perfekt, men som Bob Zemeckis pleide å si: 'Den er perfekt nok'."

Håpet er knust nok en gang. Vel ... med mindre du mener at serien er "fin som den er".