Tilbring en dag i bestemors tøfler i det sprø Grandma, No!

Dataspill er et fantastisk medium som kan ta oss med til fantasiverdener og sette oss i skoene til fantastiske helter, uten at vi trenger å forlate vårt eget hjem. Enten det er å bli en gud, en snikmorder eller en utenomjordisk kriger, listen er lang, og nå ønsker folkene i Wallride Games å gjøre den enda lengre ved å la oss leve ut drømmen om å bli bestemor...?

Utvikleren har annonsert et kaotisk fysikkbasert eventyr kalt Grandma, No!, og dette er et spill som dreier seg om en pensjonist som befinner seg langt over hodet. I bunn og grunn handler det om å overleve en dag uten å brenne ned huset, men det er aldri så enkelt som det høres ut, for du må også utføre gjøremål som hagearbeid, oppvask og posthenting, samtidig som du må ta deg av barnebarnet ditt.

Når det gjelder hva slags utfordringer spillerne kan se frem til, får vi vite at "hver utfordring er designet for å være villere enn den forrige, og nye antrekk til bestemor kan låses opp underveis, slik at hun kan takle kaoset med stil."

Grandma, No! er planlagt å komme til PC i år, men den nøyaktige datoen er fortsatt uklar. Heldigvis kan du se om dette er noe for ønskelisten din ved å sjekke ut kunngjøringstraileren og noen få bilder nedenfor.