Tilda Swinton tar en pause fra skuespillet, mener det er skadelig for miljøet

Den allsidige skuespilleren, som har spilt i The Chronicles of Narnia, The Killer, Asteroid City og Three Thousand Years of Longing, har nå bestemt seg for å ta en pause fra karrieren. Swinton kunngjorde dette i et intervju med The Guardian, og forklarte at hun ønsker å tilbringe mer tid hjemme, reflektere over fremtiden og redusere miljøpåvirkningen sin.

"Jeg trekker meg ikke bort fra kino. Jeg trekker meg bare bort fra visse aspekter ved film."

"Og det kan man ikke gjøre når man flyr rundt i verden og er bundet til et stort karbonavtrykk. Så jeg er glad for å kunne si at jeg ikke kommer til å reise på flere måneder. Jeg skal ikke spille inn noen ny film i år. Jeg har vært i en spinnsyklus altfor lenge."

I stedet for å være på farten hele tiden, vil hjemmet i Skottland være hennes sted i overskuelig fremtid - omgitt av himmel, hav og mennesker, som hun uttrykker det. Nøyaktig hvor lenge denne pausen vil vare, er fortsatt uvisst, men økonomisk vil stjernen neppe slite, og litt hvile skader aldri.

"På det mest prosaiske nivået kommer jeg til å sove i min egen seng igjen. Jeg kommer til å ha himmel og hav og mennesker rundt meg. Det er ikke en bunker, det er et hjem."

Sjansen er stor for at hun blir fristet tilbake til filmens verden hvis hun får den rette rollen og det rette manuset.

Hvilken av Swintons prestasjoner anser du som hennes beste?