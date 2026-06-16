Tilliten til tradisjonelle nyhetskilder er på et historisk lavpunkt, ifølge ny forskning

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Tilliten til nyhetene har falt til et nytt lavpunkt over hele verden, ettersom tredjepartsplattformer som sosiale medier og videonettverk tar over. Tradisjonelle nyheter brukes fortsatt, spesielt i Storbritannia, men den globale tilliten til nyheter ligger på 37 %, en nedgang på tre poeng fra i fjor.

Undersøkelsen kommer fra Reuters Institute, som peker på «en blanding av angst, manglende engasjement og kynisme fra publikum» som den viktigste årsaken til denne økende mangelen på tillit.

Rapporten er ikke bare dyster for nyhetene, da respondentene var stadig mer åpne for nye kilder og formater, noe som viser at det finnes en offentlig interesse for nyheter, bare en mistillit til mer tradisjonelle kilder. Bare 10 % av respondentene sa at deres nyhetsbehov ble dekket av skapere og influencere, men andre hadde i økende grad vendt seg til AI for å få svar. Tilliten til AI-chatbots ligger på rundt 20 %.

«Populariteten til innholdsskapere og nettvideo er ikke et bevis på at folk ikke lenger vil ha nyheter, men det tyder på at de ønsker at nyheter skal føles mer tilgjengelige, mer forståelige og mer relevante for livene deres», heter det i rapporten.

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