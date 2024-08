Tillitsvalgte ved Raven Software kritiserer Activision Blizzards og Microsofts manglende overholdelse av avtalen

HQ

Game Workers Alliance var den første fagforeningen som ble dannet i et større amerikansk dataspillselskap. Den ble dannet i 2022 på initiativ av en gruppe arbeidere i kvalitetsavdelingen hos Raven Software, Activision Blizzards Call of Duty-fokuserte studio, og et av hovedkravene var å undertegne en avtale for å få slutt på urettferdig arbeidspraksis og omdefinere arbeidernes sikkerhets- og lønnsvilkår.

Nå, to år senere, har denne avtalen ennå ikke blitt en realitet. Fagforeningen hevder at selskapet ikke har satt seg ned ved forhandlingsbordet, ifølge Game File.

"Etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard var våre medlemmer optimistiske med tanke på at de raskt ville få på plass en første kontrakt hos Raven Software", sier CWA-president Claude Cummings Jr. til Game File.

"Dessverre har det ikke skjedd. Vi oppfordrer Microsoft til å ta tak i bekymringene som er reist i anmeldelsen om urettferdig arbeidspraksis, og prioritere en rettferdig løsning."

Tidligere ABK-president Bobby Kotick, som da ledet selskapet, uttalte i 2022 at de ville møte representanter for arbeidstakerne for å ta opp disse problemene og skape et sunnere, mer innbydende og tryggere arbeidsmiljø for alle, noe som ville være et eksempel til etterfølgelse i hele bransjen.

En Microsoft-representant skal ha sagt til Game File at de er forpliktet til å "forhandle i god tro".