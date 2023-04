Tilpassede RTX-modelloppføringer vises på nettet og spesifikasjoner avslørt

HQ

Med RTX 4090, 4080 og 4070 Ti allerede ute på markedet ser vi nå på 4070 som neste GPU i Nvidias siste serie.

Nå, takket være en ny lekkasje fra Videocardz, har vi fått spesifikasjonene for det kommende kortet, og det ser ut til at vi ser vi på et ytelsesnivå på høyde med 3080 til tross for at 4070 bare bruker så mye strøm som en 3060.

Videre har oppføringer for tilpassede MSI-modeller av 4070 også blitt oppdaget på nettet, noe som indikerer at vi kan få en utgivelsesdato for GPUen før heller enn senere.

Vurderer du å skaffe deg en RTX 4070?