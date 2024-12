Tilpasser Netflix innholdet for distraherte seere?

HQ

Som et svar på den synkende oppmerksomheten har Netflix angivelig instruert sine skapere om å skreddersy innhold for seere som lett lar seg distrahere, ifølge N+1. Med stadig flere som multitasker og konsumerer medier mens de er distrahert av telefonen eller andre oppgaver, mener Netflix at det er viktig å gjøre serier enklere å følge med på uten fullt fokus. Strategien oppfordrer skaperne til å la karakterene si eksplisitt hva de gjør, slik at seerne kan forstå handlingen selv om de ikke ser aktivt på.

Et eksempel på denne tilnærmingen kan sees i fjorårets Irish Wish, med Lindsay Lohan i hovedrollen. I en scene forteller en av karakterene hva som skjer, for å sikre at seere som kanskje ikke følger helt med, likevel kan følge med. Dette skiftet fra å "vise" til å "fortelle" har som mål å holde seerne engasjert, selv om de bare lytter passivt.

I en verden der strømmetjenestene konkurrerer om oppmerksomheten, kan Netflix' nye retning være en gamechanger. Vil denne metoden bidra til å holde på seerne, eller er det et skritt for langt i retning av å gjøre innholdet kjedeligere?

