Tim Allen er tilbake som julenissen i ny miniserie på Disney+

The Santa Clause fra 1994, med Tom Allen i hovedrollen som selveste julenissen, var en stor hit som fikk to oppfølgere der den siste kom i 2006. Disse filmene (med mulig unntak av The Santa Clause 3: The Escape Clause) har forblitt en tradisjon i manges julefeiring og anses for å være noen av de største julefilmklassikerne gjennom tidene.

Da er det ikke så overraskende å høre at Disney forbereder et comeback for Tim Allens julenisse i år i en helt ny miniserie på Disney+. Den heter The Santa Clauses og nå er julenissen tilsynelatende klar for å pensjonere seg. Så han leter etter en erstatter (ikke gå glipp av den første kandidaten i traileren!) i det som ser ut til å bli en koselig juleserie for hele familien når den har premiere senere i år.

Se den første traileren nedenfor.